FETA – Vegetarischer Genuss

Ein Käse, unendlich viele Möglichkeiten

Einfach nur ein Block Käse? Von wegen! In ihrem liebevoll gestalteten Kochbuch „Feta“ zeigt Natacha Comar, wie viel kreative Power im griechischen Klassiker steckt. Über 60 originelle vegetarische Rezepte machen Feta zum Herzstück oder raffinierten Extra eines Gerichts – mal zerbröselt, mal cremig, paniert oder gebacken, als Hauptdarsteller im Hauptgericht oder als überraschender Twist im Snack.

Feta als Teil mediterraner Esskultur

Feta zählt zu den bekanntesten Lebensmitteln der griechischen Küche und ist als geschützte Ursprungsbezeichnung fest mit der mediterranen Esskultur verbunden. Traditionell aus Schafs- oder Schafs- und Ziegenmilch hergestellt, überzeugt er durch frische Säure, salzige Würze und große Vielseitigkeit – Eigenschaften, die Comar in ihrem Buch gekonnt aufgreift und neu interpretiert.

Klassisch, modern und überraschend vielseitig

Ob authentische griechische Klassiker oder moderne Neukreationen: Dieses Buch bringt mediterrane Leichtigkeit und echtes Urlaubsgefühl auf den Teller. Die Rezepte sind alltagstauglich, abwechslungsreich und orientieren sich an saisonalen Zutaten. Die Bandbreite reicht von gegrillten Auberginen mit Feta und Thymian über gefüllte Champignons, Paprika-Feta-Kuchen und Oliven-Feta-Brot bis hin zu Wassermelonen-Feta-Salat oder knusprigen Samosas. So verbindet das Buch traditionelle Mittelmeerküche mit internationalen Einflüssen.

Praktischer Aufbau für jede Gelegenheit

Besonders hilfreich ist die Gliederung nach Zubereitungszeit. Egal, ob schnelle Feierabendküche oder ein ausgedehntes Menü für Gäste – jeder findet hier das passende Rezept. Ergänzt wird dies durch ein Kapitel zur Herkunft und zu den Eigenschaften von Feta, Tipps zur richtigen Lagerung sowie saisonale Empfehlungen für Obst und Gemüse. Bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern zudem den Einstieg für Kochneulinge.

In der Redaktion probiert:

Ein echtes Highlight ist der santorinische Nudelauflauf: unglaublich aromatisch, wunderbar cremig und dabei verblüffend schlicht. Das Rezept kommt mit wenig zusätzliche Würze aus und lebt allein von der natürlichen Salzigkeit und Tiefe des Fetakäses. Es zeigt eindrucksvoll, wie viel Geschmack mit wenigen, hochwertigen Zutaten möglich ist.

Die Autorin und ihre Philosophie

Natacha Comars Liebe zu Feta reicht bis in ihre Kindheit zurück. In ihrer französisch-griechischen Familie gehörte der würzige Käse selbstverständlich zu jeder Mahlzeit. Vor rund zehn Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die vegetarische Küche. Auf ihrem Blog FreethePickle und in ihren Büchern steht sie für eine moderne, genussvolle pflanzliche Küche mit frischen, möglichst regionalen Zutaten.

Für wen dieses Buch gemacht ist

Dieses Buch ist ein Muss für alle, die mediterran kochen, vegetarisch genießen und bewusster essen möchten – und natürlich für alle, die von Feta einfach nicht genug bekommen können.

Hier geht’s zum Kochbuch: shop.lv-buch.de/feta