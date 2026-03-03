Gewinnspiel – Faulenzen im Grünen!

Endlich hat das Warten ein Ende – der Frost ist weg! Wir sind mehr als bereit für den Frühling. Dieses Gefühl von leichter Wärme, milder Luft und neuem Leben – genau danach haben wir uns gesehnt, während die kalten Tage noch einmal angeklopft haben. Jetzt können wir wieder draußen sitzen, die Sonne genießen und unsere kleine Wohlfühl-Oase im Garten oder auf dem Balkon einrichten. Der Frühling darf bleiben – wir sind mit voller Freude startklar!

Hat Frost und Nässe Ihren Gartenmöbeln zugesetzt? Oder wünschen Sie sich einfach frischen Schwung für Ihre Outdoor-Ecke? Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und sichern Sie sich die Chance auf eine stilvolle Multifunktionsbank. So sind Sie bestens vorbereitet für die schönste Zeit des Jahres!

Aber natürlich erst, wenn Sie folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten:

Nachdem die Frankfurter Köcheschaft im Oktober 1900 höchst erfolgreich die Premiere ihrer ersten Internationalen Kochkunstausstellung (IHK) über die Bühne gebracht hatte und fünf Jahre später auch den Erfolg der zweiten Auflage feiern konnte, wollten Berlins Gastronomen es den Frankfurtern gleichtun.

Um für ihre Branche zu werben, planten die Berliner Gastwirteinnung und der Verein der Saalbesitzer 1909 eine ähnliche Veranstaltung, der sie den Titel ,,Jubiläums- Kochkunst-Ausstellung“ (JHK) gaben. Die Organisatoren holten Oberbürgermeister Martin Kirschner als Schirmherrn und Eröffnungsredner ins Boot und trotz der für die damalige Zeit horrenden Eintrittspreise von ,,zwei Mark für Erwachsene und einer Mark für Heranwachsende“ strömten die Besucher in Scharen in die Ausstellungshallen am Zoologischen Garten.

Wir wollen heute wissen, wann die Berliner Gastwirteinnung gegründet wurde, die mit der Kochkunst-Ausstellung 1909 ein Jubiläum feierte…

A 1859?

B 1884?

C 1899?

Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage?

Details zu diesem praktischen Gartenmöbelstück

Produktbeschreibung

Name: acamp® Multifunktionsbank makasar

Material: Eucalyptusholz 100% FSC, silbergrau geölt, Beschläge galvanisch verzinkt, Sitz- und Rückenkissen aus Polyester 180 g/m²

Funktion: beide Seitenteile abklappbar, mit ausziehbarem Tablett und zwei Laufrollen, die Kissen sind dunkelgrau und gestreift (wasserabweisend und Bezug abnehmbar)

Größe: 152/192x68x78 cm, Sitzhöhe: ca. 34 cm, mit Kissen ca. 40 cm

Der Preis: 399,95 Euro

Weitere Garten- und Terrassenmöbel unter www.acamp.de

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!