Olaf Höhn – Der Berliner Eiskönig

Wie Olaf Höhn aus einem kleinen Café in Spandau eine der größten und grünsten Eismanufakturen Berlins machte

Es gibt charmantere Ecken in Berlin-Spandau als die Klosterstraße. Die vierspurige Straße ist keine Flaniermeile – und doch beherbergt sie eine Institution: das Florida-Eiscafé. An sonnigen Tagen reicht die Schlange bis weit nach draußen. Geschäftsleute, Familien, Schüler, Touristen – das Publikum ist so bunt wie das mediterran inspirierte Ambiente mit Anklängen an Miami, Marco Island oder Key West. Doch hinter Florida-Eis steckt weit mehr als ein gut besuchtes Café.

West-Berlin, Luftbrücke und ein Unternehmerjahrgang 1949

Olaf Höhn wird am 7. September 1949 geboren – wenige Monate nach dem Ende der Berliner Blockade. Während der Luftbrücke versorgten die Alliierten West-Berlin täglich mit tausenden Tonnen Lebensmitteln. Aufgewachsen in Neukölln, Sohn eines Bäckers und einer niederländischen OP-Schwester, entwickelt Höhn früh eine Leidenschaft für Technik – und Motorsport. Rennen auf der AVUS prägen seine Jugend. Später studiert er Maschinenbau, fährt selbst Rennen und steigt schließlich in den Familienbetrieb ein.

1984: Die Geburt von Florida-Eis

1984 erfährt Höhn von einem kleinen Café in Spandau, das zum Verkauf steht. Ohne zu zögern greift er zu. Das traditionsreiche Haus existierte bereits seit 1927. Nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und mehreren Betreiberwechseln beginnt mit Olaf Höhn eine neue Ära – das Florida-Eiscafé entsteht. Der Name ist eine Hommage an den US-Bundesstaat Florida, den Höhn von zahlreichen Reisen kennt und liebt. Sein Credo: „Qualität darf man nicht nur versprechen, man muss sie auch liefern.“

Vom Kiez-Café zur Berliner Eis-Institution

Florida-Eis wird schnell zur Marke. Händler in Berlin und Potsdam fragen Becherware nach. Höhn expandiert, übernimmt Nachbarräume und plant schließlich den großen Schritt:

Auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück am ehemaligen Flugplatz Staaken entsteht Berlins größte Eismanufaktur. Seit 2021 trägt das Unternehmen offiziell den Namen: Florida-Eis Manufaktur – mit dem Zusatz „green“. Heute beschäftigt Florida-Eis: rund 300 Mitarbeitende aus 15 Nationen, Produziert ca. 480 Tonnen Speiseeis pro Jahr und beherbergt 110 Rezepturen im Portfolio, davon 25 Ganzjahresklassiker (u.a. Vanille, Chocolate, Cassis, Mango – viele vegan). Außerdem hat Florida-Eis 3.500–4.000 Handelspartner, liefert ca. 50.000 Online-Versandpakete jährlich und hat einen Jahresumsatz von 29 Mio. Euro. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Speiseeis-Herstellern Berlins.

Nachhaltigkeit: Warum Florida-Eis „green“ ist

Olaf Höhn ist Ingenieur – und Klimaaktivist aus Überzeugung. Zu den innovativen Maßnahmen gehören: Photovoltaik & Solarthermie, Energierückgewinnung, Glasschaumschotter unter Tiefkühlböden (Ersparnis: ca. 100.000 kWh jährlich) und die weltweit erste E-Flotte für Tiefkühl-LKW’s. In Kooperation mit Forschungspartnern arbeitet das Unternehmen an nachhaltiger Elektromobilität für Innenstädte. Florida-Eis gilt heute als ökologischer Musterbetrieb – mit nahezu CO₂-neutraler Produktion.

Kooperation mit Tim Raue im Berliner Fernsehturm

Seit 2025 beliefert Florida-Eis auch Spitzenkoch Tim Raue für sein Restaurant „Sphere“ im Berliner Fernsehturm.

Exklusiv entwickelte Sorten wie The real Schwedenbecher, The Creamy Zesty Zing & The Not Spaghetti stammen aus der Feder von Produktionsleiterin Sylwia Wenderlich.

Expansion nach Schönebeck

Mit 76 Jahren plant Olaf Höhn bereits den nächsten Meilenstein: Eine zweite nachhaltige Eismanufaktur entsteht im sachsen-anhaltischen Schönebeck – 170 Kilometer von Berlin entfernt. Auch dort soll ressourcenschonend und handwerklich produziert werden.

Florida-Eiscafé 1927: Zurück zu den Wurzeln

Unweit der Manufaktur eröffnete Höhn zusätzlich das Florida-Eiscafé 1927 in einem denkmalgeschützten Gebäude am Nennhauser Damm.

Hier befindet sich heute auch der Werksverkauf – verkehrsgünstiger gelegen als zuvor auf dem Firmengelände.

Hier geht’s zur Webseite: floridaeis.de

Mehr Bilder zum Beitrag in der GARÇON-Ausgabe 69.