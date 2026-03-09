Magazin GARÇON Nr. 70

Was gibt es NEUES in unserem GARÇON Genuss Magazin Nr. 70?

Eigentlich wollten wir nur Marco Müller und seinem Rutz zum 25. Geburtstag gratulieren, daraus ergab sich aber doch viel mehr und wir fragten uns:

Wieso sind die Rutz Weinbar, das Rutz Zollhaus und SchmidtZ&Ko. beständig erfolgreich?

Was hat es mit dem „Weinladen Schmidt-Genuss-Imperium“ auf sich?

Wie ist die Geschichte hinter den visionären Schmidts?

Und dann noch…

Weshalb ist ein Besuch im Restaurant Jungbluth immer noch erfreulich?

Was macht ein Franzose in Kleinmachnow?

Wer steht hinter den Spezialitäten aus Südindien?

Welche fette Beute kann man in der „Fleischhandlung“ machen?

Wieso empfiehlt Anais Galettes & Palets aus der Bretagne?

Wie kam das Speiseeis nach Berlin?

Was ist eine Chalkboard-Designerin für ein Restaurant wert?

Wo befindet sich der Laden von Rosenbotschafterin Elena von Gieck?

Was erzählen uns die „Fuhrmänner“ über Nam Dok Mai?

Und beim Thema „Taste of Prague“ suchten wir nach Traditionsküche in der Moldaumetropole…

Und, und, und…

Wenn Sie nun neugierig auf unseren GARÇON Nr. 70 geworden sind…