Tschüss Sven Elverfeld

Auf dem Titelbild: Wir haben einst Sven Elverfeld bei einem Berlin-Besuch getroffen – ich denke es war eine Geburtstagsfeier in der Weinbar Rutz.

Und die Geste, die hier „Hallo“ sagt, kann auch „Tschüss“ bedeuten. Elverfeld prägte das Restaurant Aqua im The Ritz Carlton Wolfsburg und hat 25 Jahre internationale Maßstäbe gesetzt.

Und mal ehrlich, es gibt nur zwei Gründe um nach Wolfsburg zu fahren. Einer davon ist noch bis 21.03.2026 das Restaurant und seine Küchenchef Sven Elverfeld zu besuchen.

Ein Ende, das Raum schafft

„Ein Lebenswerk endet – damit ein Lebenstraum entstehen kann“, sagt Elverfeld. Seine Zukunft bedeutet weit mehr als einen beruflichen Wendepunkt. Sven Elverfeld schließt dieses Kapitel, um den Lebenstraum seiner Ehefrau Saskia zu unterstützen. Sie hat das Parkhotel Wolfsburg als Eigentümerin übernommen – ein Herzensprojekt, geboren aus tiefer Verbundenheit und dem Kindheitswunsch, ein eigenes Hotel zu führen. Die Entscheidung ist ein sehr persönlicher Moment, getragen von Wertschätzung und dem Wunsch, gemeinsam einen neuen Weg zu gehen. Sven Elverfeld über seine Frau: „Ihre Vision, ihr Mut und ihre Leidenschaft waren über viele Jahre ein unsichtbarer Teil meines Erfolgs. Jetzt ist es an mir, ihr den Raum zu geben, den sie mir so oft gegeben hat: Raum für Träume, Raum für Gestaltung, Raum für ein gemeinsames Morgen.“

Sven Elverfeld setzt seine Zusammenarbeit mit dem Restaurant S.E.A. an Bord der Evrima auf der The Ritz‑Carlton Yacht Collection fort, wo er ein exklusives Fünf‑Gänge‑Menü gestaltet. Das Gourmeterlebnis verbindet europäisch inspirierte Küche mit einem anspruchsvollen Ambiente und modernem Charakter.

Lieber Sven, wir wünschen Dir viel Spaß bei Deinen neuen Aufgaben und senden viele Grüße aus Berlin

Die GARÇON-Redaktion