100 Jahre Grüne Woche Berlin

Wir haben schon so oft über die Grüne Woche berichtet – und doch überrascht uns diese traditionsreiche Messe jedes Jahr aufs Neue.

Als internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau zieht sie Aussteller aus aller Welt an und präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Ideen, Produkten und Innovationen.

Eines ist dabei klar: Über all die spannenden Neuentdeckungen, inspirierenden Begegnungen und leckeren Verkostungen lässt sich unmöglich vollständig berichten.

Ob Thüringen als „Grünes Herz Deutschlands“ – in dieser Halle verhungert garantiert niemand –, Bayern mit seinen regionalen Spezialitäten und zünftiger Musik, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder die vielen fernen Länder mit ihren exotischen Angeboten – die Auswahl ist schier grenzenlos.

Fest steht: Wer die Grüne Woche besucht, sollte jede Diät getrost vergessen und unbedingt bequemes Schuhwerk einplanen. Ein einziger Tag reicht kaum aus, um alle Stände und Eindrücke wirklich zu erleben.

Noch bis zum 25. Januar 2026 haben Sie Gelegenheit, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Vielleicht sehen wir uns ja dort!

Hier schon einmal einige Impressionen.