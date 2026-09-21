Magazin GARÇON Nr. 71

Was gibt es NEUES in unserem GARÇON Genuss Magazin Nr. 71?

Wie immer wurde aus dem Besuch bei alten Bekannten viel mehr. So landeten wir zunächst in der Schönholzer Heide, aber auch an vielen anderen interessanten Orten und natürlich wie immer mit vielen Fragen:

Wie kommen wir auf Bolles Spuren zum Restaurant Gartenküche?

Was gibt es im La Pallina im Blumenkiez?

Weshalb sind die Croissants bei Tobi so besonders?

Warum kennen Gitta und Klaus Gerichte aus dem Banat?

Wieso ist der Fisch des Jahres – der Europäische Wels – in Deutschland nicht an vogue?

Was gibt es Neues in der Florida Eismanufaktur?

Wer steht hinter der Armenischen Patisserie Gata?

Wieviel Japan ist in MyConbini?

Was macht eigentlich Marla Kayacik?

Weshalb züchtet Benedikt Kummer seine Rinder und Schweine ausgerechnet in Klein Daberkow?

Was erzählen uns die „Fuhrmänner“ über sie Roscoff-Zwiebel?

Ist das Buch zu Wolfram Siebecks 10.Todestag lesenswert?

Und, und, und…

Wie in jeder Ausgabe danken wir unseren Partnern und Unterstützern: Dieter Fuhrmann Fruchtgroßhandel, Fischkaufhaus Müritz, Florida Eis, GTS-Großküchentechnik, Handelsagentur Freier, Hofpfisterei Berlin, Jakobshöfe Beelitz, Kunella Feinkost, Müritz Gin, Otto-Gourmetfleisch, Schamel Meerrettich, Spargelhof Kremmen, Strandhotel Fischland, Strandhotel Ostende…

Wenn Sie nun neugierig auf unseren GARÇON Nr. 71 geworden sind…