Maschinen und Geräte für die Großküche: Darauf kommt es an

Der Alltag in einer Großküche ist stressig und stellt hohe Ansprüche an alle, die dort tätig sind. Das betrifft nicht nur die menschlichen Arbeitskräfte, sondern auch die dort befindlichen Küchengeräte. Wir haben bereits 2010 über den ‚Höllenjob Spüler‚ geschrieben. Vielleicht haben sich seither die Löhne geändert, die Spültechnik bestimmt, ein Höllenjob bleibt es allemal.

Die Ausstattung muss den hohen Anforderungen standhalten und auch bei regelmäßiger starker Beanspruchung die Arbeit einwandfrei erledigen. Bei Planung und Kauf muss also unbedingt von Anfang an darauf geachtet werden.

Was müssen Großküchengeräte leisten?

Die Antwort auf diese Frage lautet: eine Menge! Das betrifft sowohl das Volumen als auch die Leistungsfähigkeit.

Während für Privathaushalte kompakte Maschinen ausreichend sind, sieht es in einer Großküche oder überhaupt in einer Profi-Gastro-Küche – allein schon wegen der anfallenden Menge an verschmutzten Gläsern und mit Speiseresten überzogenen Geschirrs – anders aus. Eine Großküchen Spülmaschine etwa muss viel mehr schmutziges Spülgut fassen und dieses zuverlässig reinigen können.

Da das Gerät nicht nur einmal, sondern meist mehrmals täglich läuft, muss es sich durch robuste und langlebige Eigenschaften auszeichnen. An dieser Stelle ist es essenziell, dass Großküchen auf Qualität setzen: Maschinen, die etwa bei Anbietern wie Maxima erworben werden, zeichnen sich durch hochwertige Materialien und eine ebensolche Verarbeitung aus, sodass Gastronomen sich jederzeit auf ihre Leistungsfähigkeit verlassen können.

Das betrifft übrigens auch Herde, Spülmaschinen und Teigmaschinen ebenso wie Mixer und viele weitere Geräte, die in der Großküche täglich verwendet werden. Wer sich hier für zuverlässige Qualität entscheidet, muss keine dauernden Störungen im Tagesgeschäft fürchten. Ist es nicht viel schöner, wenn man sich um neue Essenskreationen oder die Vielfalt von regionalen Lebensmitteln kümmern kann? Oder um eine Aktion für Lieblingskunden? Oder um die neue Terrassendekoration?

Klare Antwort: Klar!

Aber soll ich die Küchengeräte online oder offline kaufen?

Zahlreiche Produkte werden im digitalen Zeitalter vorrangig online erworben. Das betrifft auch den Gastronomiebereich. Küchengeräte, Möbel und Bekleidung werden ebenso im Internet gekauft wie Lebensmittel und Getränke.

Natürlich macht der Trend auch nicht auch nicht beim Kauf von Küchenausstattung halt. Es stehen bei spezialisierten Online-Anbietern zahlreiche Geräte für den professionellen Einsatz zur Verfügung, die ganz bequem per Mausklick bestellt werden können und daraufhin binnen kurzer Zeit geliefert werden.

Hier ist es aber wichtig, sich immer nur für einen seriösen Shop zu entscheiden. Anzeichen für seriöse Geschäftspraktiken sind ein aussagekräftiges Impressum, wie es in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ist, aber auch ein fachkundiger Kundensupport. Kundenfreundliche Bezahloptionen sind ein großes Plus für jeden vertrauenswürdigen Shop. Weitere Auskunft über die Seriosität eines Onlineshops geben Bewertungs- und Testseiten im Internet, aber auch Institutionen wie die Stiftung Warentest nehmen Shops und Anbieter unter die Lupe und informieren auf Nachfrage über ihre diesbezüglichen Ergebnisse.

Experten raten, sich vor dem Kauf über den jeweiligen Shop zu informieren und erst dann die Profiküche mit den benötigten Geräten auszustatten. Um letzte Zweifel auszuräumen, besteht auch immer die Möglichkeit, persönlich und verbindlich mit einem Mitarbeiter zu telefonieren.