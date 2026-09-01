Kartoffelliebe zum Nachkochen

Wir lieben Kartoffeln. Punkt. Und deshalb war „Kartoffelschätze“ von Genevieve Wiehe für uns genau das richtige Buch. Nicht umsonst heißt der Untertitel des gerade erschienenen Kochbuches: Wohlfühlgerichte für jeden Tag.

Was uns besonders gut gefällt: Hier geht es nicht einfach nur um Kartoffelrezepte. Das Buch nimmt die Knolle als Ganzes in den Blick – von verschiedenen Sorten und dem eigenen Anbau bis hin zu leckeren Ideen für die Küche. Dazu passt wunderbar, dass die Rezepte durch die Jahreszeiten führen und zeigen, wie vielseitig Kartoffeln tatsächlich sein können.

Wir haben natürlich nicht lange gefackelt und bereits die Kartoffel-Lachs-Bowl ausprobiert, die uns richtig gut geschmeckt hat. Für die kalte Jahreszeit steht außerdem schon das Kartoffelcurry auf unserer Nachkochliste. Überhaupt macht das Buch Lust darauf, sich einmal quer durch das Kartoffeljahr zu kochen. Wobei wir gestehen müssen: Für all die raffinierten Rezepte braucht es manchmal gar nicht viel. Eine richtig gute Kartoffel, etwas gute Butter und eine Prise Salz – und wir sind ebenfalls glücklich.

„Kartoffelschätze“ ist für uns deshalb ein schönes Kochbuch für alle, die Kartoffeln genauso lieben wie wir: abwechslungsreich, bodenständig und mit vielen Ideen, die man tatsächlich im Alltag ausprobieren möchte. Und wer einen eigenen Garten hat oder mit dem Gedanken spielt, Kartoffeln selbst anzubauen, findet zusätzlich praktische Tipps rund um die leckere Knolle.

Unsere Empfehlung für Kartoffelfans: unbedingt einmal hineinschauen – und am besten gleich Hunger mitbringen!

Kartoffelschätze – Wohlfühlgerichte für jeden Tag

144 Seiten | 19,5 x 25 cm | Hardcover | 26,00 Euro | ISBN 978-3-7843-5817-8