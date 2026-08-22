Tomatenketchup mit 90% Tomatenmark-Anteil

Intensives fruchtiges Tomatenaroma, dezente Süße, wenig (Branntweinessig)säure und eine appetitlich dickcremige Konsistenz, die nicht als Sturzbach aus der Flasche fließt. Die Premium Ketchup-Variante der ostdeutschen Traditionsmarke Born schmeckt genauso, wie ein guter Ketchup schmecken sollte, um Burger, Currywurst oder Pommes zu krönen und selbstgemachte Grillsaucen und Dips ohne Abstriche gelingen zu lassen. Mit einem rekordverdächtigen Tomaten(mark)anteil von sage und schreibe neunzig Prozent! lässt die rundum gelungene Rezeptur des Feinkostherstellers aus Erfurt die gesamte überzuckerte wie übersäuerte Supermarktkonkurrenz hinter sich. Kein anderer Ketchup hat soviel pomodore in sich.

Born Premium Ketchup (450 ml Glasflasche) / erhältlich bei: Rewe, Edeka, Netto / Preis 1,99 Euro