Rinderbouillon-Konzentrat

Keine Zeit für´s aufwendige Auskochen einer Rinder(knochen)-Kraftbrühe? Dann hilft dieses Instant-Produkt, das sich geschmacklich von sämtlichen überwürzten Pulverbrühen und wässrigen wie überteuerten Fonds im Glas abhebt: Das dickflüssige „Bouillon Pur Rind“-Konzentrat von Knorr (6 Portions-Töpfchen für je 0,5 Liter Brühe) lässt sich in nullkommanix in einen fast authentischen Rinderfond verwandeln, der sich bestens als Suppenbasis, zum Ablöschen von Pfannengerichten oder für die Zubereitung von Saucen eignet. 62 Prozent konzentrierte Rinderbrühe mit über 5-prozentigem Rinderfett-Anteil sorgen für ein verblüffend schlotziges und vollmundiges Aroma wie „bei Oma“, ohne dass die Küche nach ausgekochten Knochen müffelt.

Bouillon pur Rind (Sixpack, Marke Knorr) / erhältlich u.a. bei Rewe, Edeka / Preis 2,79 Euro